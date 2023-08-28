В Украине нашли новое месторождение газа
Компания «Укргаздобыча» открыла в Украине новое месторождение газа с запасами около 1 млрд куб. м «голубого топлива», сообщили в «Нафтогаз Украины».
«Укргаздобыча открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 млрд кубометров газа», - сообщает компания в Telegram.
Нефтегазовый участок, как отмечается, изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. метров.
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