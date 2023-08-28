В Челябинской области рухнул вертолет Ми-8, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, все находящиеся на борту пассажиры погибли.

При этом Telegram-канал «Baza» утверждает, что упавший вертолет принадлежал ФСБ.

Согласно информации, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка».

О причинах падения вертолета не сообщается.