В России разбился вертолет ФСБ: все погибли видео
В Челябинской области рухнул вертолет Ми-8, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительной информации, все находящиеся на борту пассажиры погибли.
При этом Telegram-канал «Baza» утверждает, что упавший вертолет принадлежал ФСБ.
Согласно информации, борт проводил тренировочный полет. Пилоты отрабатывали маневр «взлет-посадка».
О причинах падения вертолета не сообщается.
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