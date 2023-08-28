Россиянам начали отказывать в платежах в юанях

Две трети платежей в юанях через систему SWIFT «зависает» или отклоняется, сообщает Forbes со ссылкой на статистику сервиса OhMySwift.

На китайскую валюту, по данным ЦБ РФ, приходится треть внешнеторговых сделок в России, а также бóльшая часть оборота валютного рынка МосБиржи. Однако SWIFT-переводы в юанях отклоняются куда чаще, чем доходят до получателей: на 28 августа был зафиксирован 361 успешный платеж против 783 проблемных, следует из статистики, которая включает данные банков-корреспондентов и отзывы пользователей.

Не лучше выглядит картина и для дирхамов ОАЭ, где доля отказов достигает 80%: 15 успешных переводов против 59 проблемных. Две трети транзакций на уровне SWIFT блокируются в казахстанских тенге: 35 «зависших» переводов против 17 успешных. Шансы перевести за границу швейцарские франки составляют примерно 50 на 50, следует из статистики: пять успешных платежей против шести проблемных.