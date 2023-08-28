Сколько в Азербайджане пенсионеров

По состоянию на 1 июля 2023 года на учете в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана зарегистрировано 1 096,6 тыс. пенсионеров, что составляет 10,8 процента от населения страны.

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий увеличился на 18,2 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а по сравнению с началом текущего года - на 16,9 процента, составив 435,0 манатов. Эта сумма, по данным Госфонда, составляет 47,2 процента среднемесячной заработной платы.