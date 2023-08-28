Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал правильной идею российских туроператоров организовать безалкогольные туры «все включено» в Турцию.

В своем Telegram-канале он также призвал исключить алкоголь из всех туров по России с опцией all inclusive. «Надо сделать все туры «все включено» безалкогольными, включая туры по России. Хочешь бухнуть — пожалуйста, плати деньги, тебе никто не может запретить. Но «все включено» нельзя!» – заявил Милонов.

Российский депутат объяснил свое предложение тем, что при возвращении россияне, которые пили алкоголь за границей с безграничным доступом, продолжат выпивать и в РФ. А России, считает он, не нужны пьющие.