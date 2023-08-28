Депутат рассказал, почему дорожает мясо: Таинственные дельцы, изменение климата…

На азербайджанском рынке есть дельцы, которые повышают цены на мясо, утверждает председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Таир Рзаев.

По его словам, одной из причин подорожания мяса является монополия.

«Некоторые фермеры не могут поставить свой товар на рынок и продавать его по дешевой цене. Есть дельцы, которые закупают крупный и мелкий рогатый скот по дешевке в регионах, привозят в столицу и продают втридорога. Поэтому надо внедрить определенные нормы, предотвратить монополию, обеспечить выход фермеров на рынок и организовать мясные лавки в различных местах столицы, дабы позволить фермерам реализовывать там свою продукцию. Некоторые дельцы пользуются сложившейся ситуацией и наживаются на этом», - посетовал депутат.

Второй причиной роста цен депутат назвал изменение климата.

«Изменились природные условия, нанеся ущерб пастбищам. С другой стороны, население Азербайджана увеличивается, потребление мяса на душу населения также растет.

Еще одну причину подорожания мяса я вижу в расточительстве. В объектах общепита, домах торжеств, свадебных и траурных мероприятиях большое количество мясных продуктов тратится впустую. В целом по стране ежедневно потребляются десятки тонн мяса и мясных продуктов. Один стол заставляют таким количеством мясных продуктов, которых хватит на десять человек», - сказал он.

Рзаев добавил, что развитие животноводства на освобожденных территориях поможет снизить цены на мясо.