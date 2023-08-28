Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:53

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявил о том, что он приступил к разработке стратегии, которая приведет к импичменту президента Джо Байдена. Предполагается, что обсуждение этой темы начнется в сентябре, когда американские слуги народа вернутся из отпуска.

Байдена обвиняют в том, что он в свою бытность вице-президентом при Бараке Обаме (2009 –2017 гг.) получал миллионные доходы от бизнеса своего сына Хантера в зарубежных странах. Кроме того, президенту вменяется в вину то, что он оказывал давление на Министерство юстиции с тем, чтобы оно остановило расследование уголовного дела против его отпрыска. Как утверждают республиканцы в Конгрессе, семья Байдена незаконно получила от иностранных предпринимателей около 20 миллионов долларов и, таким образом, все семейство нынешнего лидера «было вовлечено в криминальный бизнес». Сам Байден говорит, что он никогда не был связан с бизнесом своего сына. Данные о получении им миллионных сумм никем не были доказаны. Генпрокурор Мэррик Гарланд и другие высокопоставленные представители Министерства юстиции категорически отвергли обвинения в том, что Байден оказывал на них какое-то давление. Маккарти между тем заявил, что подготовка импичмента является «естественным шагом вперед», хотя и не объяснил в какую сторону. Его, как и ожидалось, поддержали такие оголтелые ультраправые сторонники Дональда Трампа, как Мэрджори Тейлор Грин, которая полностью разделяет конспирологическую теорию своего кумира о том, что Америка опутана сетью демократов-педофилов, пьющих кровь младенцев. По ее словам, перспективы начала импичмента «очень и очень хорошие», и Маккарти «постоянно думает об этом в отпуске». Другой из друзей Трампа, Мэтт Гетц, обвиненный в связях с несовершеннолетней, утверждает, что их инициативу поддерживают даже умеренные республиканцы.

Это очевидная неправда. «Спикер Маккарти испытывает сложную ситуацию с возможным импичментом - считает NBC News. - Его политически уязвимые коллеги (то есть законодатели, не имеющие достаточной поддержки в своих округах), а также умеренные республиканцы сомневаются в том, что у них достаточно сведений, чтобы предпринять этот драматический шаг». Как сообщает CNN, «у республиканцев нет 218 голосов, чтобы начать этот процесс», и они, чтобы не потерпеть поражения, всячески хотят избежать открытого голосования в палате. И даже такой хардлайнер, как республиканец Кен Бак из Колорадо, который является членом Юридического комитета палаты, заявляет о том, что спикер Маккарти пытается разыграть «спектакль вокруг импичмента».

«Я не думаю, что у них (республиканцев) появятся какие-либо свидетельства незаконного обогащения семьи Байденов», - цитирует CNN одного из депутатов-республиканцев на условиях анонимности. Кстати, сообщения о подготовке республиканцами импичмента Байдену, если и освещаются в ведущих изданиях США – The Washington Post, The New York Times, то с превалирующим скептицизмом. Иное дело – реакция российской прессы. Агентство РБК подробно пересказывает детали доклада, опубликованного на сайте комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. В нем говорится, что Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. Обед проходил, цитирует отчет РБК, после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи. В наиболее респектабельной российской газете «Коммерсантъ» за последний месяц появилось не меньше десятка публикаций, посвященных «неминуемому» импичменту против Байдена. «Где деньги, Джо?» - заголовок одной из публикаций.