«Я не думаю, что у них (республиканцев) появятся какие-либо свидетельства незаконного обогащения семьи Байденов», - цитирует CNN одного из депутатов-республиканцев на условиях анонимности.

Кстати, сообщения о подготовке республиканцами импичмента Байдену, если и освещаются в ведущих изданиях США – The Washington Post, The New York Times, то с превалирующим скептицизмом.

Иное дело – реакция российской прессы. Агентство РБК подробно пересказывает детали доклада, опубликованного на сайте комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности. В нем говорится, что Байден весной 2014 года обедал в ресторане Milano в Вашингтоне с бывшей владелицей «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером. Обед проходил, цитирует отчет РБК, после того, как на счета аффилированных с Байденом-младшим и Арчером компаний поступили средства от других участников встречи.

В наиболее респектабельной российской газете «Коммерсантъ» за последний месяц появилось не меньше десятка публикаций, посвященных «неминуемому» импичменту против Байдена. «Где деньги, Джо?» - заголовок одной из публикаций.