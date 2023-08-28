Минобороны России ранее утверждало об уничтожении 25 танков Leopard за июнь-июль. Это в пять раз больше, чем видят OSINT-исследователи на фото и видео с фронта.

С начала контрнаступления в июне подтверждена потеря Украиной только пяти танков Leopard 2, свидетельствуют данные проекта Oryx. Эту же цифру называет американский Forbes. Всего в распоряжении ВСУ сейчас 71 Leopard 2, уточняет журнал.

Помимо пяти уничтоженных Leopard 2, 10 танков получили повреждения, свидетельствуют данные Oryx, проанализированные «Агентством».

Forbes отмечает, что украинцы отправляют подбитые танки на ремонт в Германию и Польшу, а затем возвращают на фронт.

Среди уничтоженных танков две машины - это Leopard 2 A4 (из 50 отправленных в Украину), три - это более современная модификация Leopard 2 A6 (всего был поставлен 21 такой танк), свидетельствуют данные Oryx. В пяти уничтоженных танках почти все члены экипажа смогли спастись прежде, чем танк сгорел или взорвался, отмечает Forbes.

Сейчас у украинских военных остается на ходу больше 50 Leopard 2. Всего с начала июня, по данным Oryx, уничтожены 85 украинских танков. Россия за это же время потеряла 224 танка.