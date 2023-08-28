За время контрнаступления Украина потеряла всего пять Leopard 2 данные проекта Oryx
С начала контрнаступления в июне подтверждена потеря Украиной только пяти танков Leopard 2, свидетельствуют данные проекта Oryx. Эту же цифру называет американский Forbes. Всего в распоряжении ВСУ сейчас 71 Leopard 2, уточняет журнал.
Минобороны России ранее утверждало об уничтожении 25 танков Leopard за июнь-июль. Это в пять раз больше, чем видят OSINT-исследователи на фото и видео с фронта.
Помимо пяти уничтоженных Leopard 2, 10 танков получили повреждения, свидетельствуют данные Oryx, проанализированные «Агентством».
Forbes отмечает, что украинцы отправляют подбитые танки на ремонт в Германию и Польшу, а затем возвращают на фронт.
Среди уничтоженных танков две машины - это Leopard 2 A4 (из 50 отправленных в Украину), три - это более современная модификация Leopard 2 A6 (всего был поставлен 21 такой танк), свидетельствуют данные Oryx. В пяти уничтоженных танках почти все члены экипажа смогли спастись прежде, чем танк сгорел или взорвался, отмечает Forbes.
Сейчас у украинских военных остается на ходу больше 50 Leopard 2. Всего с начала июня, по данным Oryx, уничтожены 85 украинских танков. Россия за это же время потеряла 224 танка.