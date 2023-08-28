Откровенное признание Суренянца: Карабах потерян, надо сохранить Армению

« Карабах сегодня утратил все компоненты субъектности. В создавшейся ситуации бессмысленно даже обсуждать какой-либо вариант, предполагающий политическую автономию. Грубо говоря, у нас нет ресурсов для установления красных линий. Сейчас речь может идти о праве армян на жизнь в Карабах е. Этот вопрос нужно прямо сформулировать перед российской стороной», - пишет Суренянц.

Отстранение от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна не спасет «субъектность Карабах а», но хотя бы можно будет сохранить Армению. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель политического совета партии «Демократическая альтернатива» Сурен Суренянц.

Далее он указывает, что «приписываемые России предложения очень плохие, но в случае их принятия со стороны Баку они хотя бы гарантируют право на жизнь армян… Критиковать российские предложения легко, в таком случае пусть оппоненты обнародуют западные предложения… Время и международный контекст работают против нас. Если сейчас не будут найдены политические решения, то через два-три месяца нам придется заплатить более высокую цену».

Суренянц считает, что «российская миротворческая миссия очень недобросовестно осуществляет свой мандат. Здесь нет смысла спорить. Тем не менее призывы пригласить международную миротворческую миссию в Карабах оторваны от реальности и являются вульгарными манипуляциями. ООН, ОБСЕ не примут такого решения, Азербайджан даже не будет обсуждать такое предложение, нет ни одной страны в мире (даже Франция), которая готова вступить в жесткую конфронтацию с Азербайджаном и Турцией…»

Председатель партии предполагает, что возможная смена власти в Армении не изменит контекста переговоров на глобальном уровне, но вернет субъектность Армении. «Власть Пашиняна не только погубила Карабах, но и вследствие отсутствия политической воли и повестки, популизма и авантюризма лишила Армению фактической субъектности, превратив ее в объект переговоров. Отстранение Пашиняна уже не спасет субъектность Карабаха, но мы хотя бы можем сохранить Республику Армения», - пишет Суренянц.