Губернатор Свердловска извинился перед Поладом Бюльбюльоглы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поговорил с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы после скандала с председателем городской думы Екатеринбурга Игорем Володиным, который 7 августа 2023 года посетил в Екатеринбурге мероприятие по случаю «30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики».
Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду «на разрешение конфликта».
На прошлой неделе посольство Азербайджана в России выступило с заявлением в связи с провокационным мероприятием в Екатеринбурге. Посольством была направлена в МИД России нота протеста. Также посол Полад Бюльбюльоглы обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с письмом. Посольство Азербайджана в России просило «принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. МИД РФ пока никак не прокомментировал произошедшее.