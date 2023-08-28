Стрелков останется в тюрьме

Московский городской суд признал законным арест экс-главы сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова, обвиняемого в призывах к экстремизму, сообщают российские СМИ.

"Апелляционные жалобы защиты отклонить", - говорится в решении суда.

Игорь Стрелков был задержан в Москве 21 июля. Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Москвы об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 сентября.

Стрелкову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ему грозит до пяти лет лишения свободы.