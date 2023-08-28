МИД: Азербайджан желает армянам только хорошего

Заявления министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны, которые не служат миру и стабильности в регионе и демонстрируют одностороннюю проармянскую позицию, неприемлемы, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных медиа о мнениях, высказанных министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной во время выступления на конференции послов.

«Азербайджан в рамках национального законодательства предпринимает усилия по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей в политическую, социальную и экономическую сферы нашей страны. Абсолютно неправильно препятствовать этим усилиям и заявлять о том, что якобы проводится политика по изгнанию армянских жителей из региона.

Еще раз призываем французскую сторону положить конец подобным подстрекательским и провокационным высказываниям», - отметил он.