В рамках обмена опытом делегация Министерства образования Таджикистана в составе 11 человек находится с визитом в Азербайджане. Основная цель визита – изучение опыта Азербайджана в области международных оценочных исследований, таких как PISA и т.д.

Делегацию, представляющую различные образовательные учреждения Таджикистана, принял заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли. На встрече обсуждались двустороннее сотрудничество и обмен опытом между странами в данной сфере.