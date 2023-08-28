Таджикские учителя знакомятся с системой образования Азербайджана фото
В рамках обмена опытом делегация Министерства образования Таджикистана в составе 11 человек находится с визитом в Азербайджане. Основная цель визита – изучение опыта Азербайджана в области международных оценочных исследований, таких как PISA и т.д.
Делегацию, представляющую различные образовательные учреждения Таджикистана, принял заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли. На встрече обсуждались двустороннее сотрудничество и обмен опытом между странами в данной сфере.
Далее директор Института образования Азербайджана (ARTI) Руфат Азизов дал подробную информацию об опыте Азербайджана в проведении международных оценочных исследований, рассказал о роли международных оценочных исследований в формировании национальных реформ образования.
В свою очередь, заведующая отделом профессионального и непрерывного образования Института образования Сабина Бабаева провела для гостей презентацию на тему Национальной рамки квалификаций Азербайджана, чтобы сформировать у них представление о структуре системы образования. Далее представители Института образования рассказали гостям об изменениях, внесенных в учебные программы Азербайджана по таким предметам, как математика, химия, биология и география, о подготовке учебников нового поколения.
В рамках пятидневной программы обучения запланировано посещение гостями различных образовательных учреждений Азербайджана.