Месть Азербайджана: Бюльбюльоглы провалил Володина

После скандального мероприятия в Екатеринбурге, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Игорь Володин не будет спикером в новом созыве гордумы. Источник «Коммерсант-Урал» в правительстве Свердловской области подтвердил эту информацию.

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Отметим, что Куйвашев принес извинения послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглы и выразил надежду «на разрешение конфликта».

Сам Игорь Володин ранее в попытке оправдаться за свой визит на мероприятие сепаратистов заявил, что он ходит туда, куда его приглашают. И что он толком не разобрался, что это был за праздник.