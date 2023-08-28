Спикеру парламента Армении стало хуже после операции

Утром армянские СМИ сообщили о том, что спикер парламента страны Ален Симонян перенес вторую операцию на руке, которую он сломал после падения в начале года.

Сообщается, что во время операции возникли серьезные осложнения, и Симоняна пришлось ввести в медикаментозный сон, чтобы уменьшить негативные последствия наркоза.

На данный момент состояние здоровья Алена Симоняна удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.