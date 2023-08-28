Папа Римский в центре скандала после слов о России

На днях Папа Римский Франциск в видеообращении к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге призвал не забывать, что они «наследники великой матушки России»: «Великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности».

Высказывания Папы вызвали недовольство в Киеве. В МИД Украины отметили их схожесть с «империалистическими идеями», которые исповедует президент России Владимир Путин. «Именно такой империалистической пропагандой, «духовными скрепами» и «необходимостью» спасения «великой матушки России» Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и разрушение сотен украинских городов и сел», — заявил представитель ведомства Олег Николенко.

Он выразил сожаление, что подобные идеи, «которые, по сути, являются причиной хронической агрессии России, сознательно или неосознанно исходят из уст Папы».

Глава греко-католической церкви Украины Святослав (Шевчук) назвал высказывания Папы Римского «худшим примером империализма и крайнего русского национализма». Он подчеркнул, что такие заявления поощряют «неоколониальные амбиции» России в контексте войны, «которая ежедневно приносит смерть и разрушения украинскому народу».

В то же время в Ватикане объяснили высказывания Франциска тем, «Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать все положительное в великом русском культурном и духовном наследии».

По словам главы службы печати Святого престола Маттео Бруни, которого цитирует Bloomberg, когда глава католической церкви говорил о «великой России Петра I и Екатерины II», «он точно не призывал превозносить империалистическую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить определенные исторические периоды».

В Кремле в свою очередь заявили, что слова Папы означают, что он «очень хорошо знает российскую историю».