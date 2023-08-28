«По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась, — написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. — В настоящее время погибли двое мирных жителей — мужчина 2003 года и женщина 1994 года».

Ребенок, который считался погибшим в результате обстрела поселка в Брянской области, остался жив. Погибли двое совершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Брянской области.

*** 18:10



В результате обстрела поселка Климово в Брянской области есть жертвы, в числе которых — ребенок. Как передают российские СМИ, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети», говорится в сообщении брянского губернатора в Telegram-канале.

Губернатор также утверждает, что в результате обстрела из РСЗО (реактивной системы залпового огня) повреждены здания школы, несколько административных зданий, «имеются разрушения жилых домов», нарушено энергоснабжение.