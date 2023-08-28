Опальный ливийский министр улетела в Турцию

Отстраненный министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш вылетела в Турцию из-за опасений за безопасность. Об этом сообщают The New York Times и Associated Press со ссылкой на свои источники.

Ранее премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил Наджлу Мангуш с поста главы МИД в попытке сдержать возмущение по поводу ее встречи со своим израильским коллегой на прошлой неделе, которая вызвала протесты в нескольких ливийских городах.

Мангуш сказала, что ее встреча с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном в Риме была незапланированной и неофициальной, но израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что она длилась два часа и была одобрена "на самом высоком уровне в Ливии".

Мангуш была отстранена от работы после того, как сообщения о ее встрече с Коэном стали достоянием общественности.

Встреча Мангуш с Коэном вызвала возмущение в Ливии, поскольку между Триполи и Тель-Авивом не установлены дипломатические отношения. Отказ Ливии признать Израиль связан с позицией страны по палестинскому вопросу.