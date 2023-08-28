Растет экспорт российской нефти

С 20 по 26 августа Россия экспортировала в среднем на 800 тыс. баррелей нефти в день больше, чем неделей ранее. При этом доходы Москвы выросли на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели, подсчитали в Bloomberg.

Объем экспорта российской нефти по морю достиг 3,4 млн барреля в день, приблизившись к максимальным значениям с конца июня, сообщило агентство.

Агентство отмечает, что с 20 по 26 августа Россия экспортировала в среднем на 800 тыс. баррелей нефти в день больше, чем неделей ранее. При этом наибольший рост наблюдался в балтийских портах Приморске и Усть-Луге. Экспорт нефти из Новороссийска также восстановился после сокращения поставок на прошлой неделе.