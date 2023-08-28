Арестован немецкий бизнесмен: поставлял в Россию запчасти для беспилотников

По информации немецкой прокуратуры, начато расследование в отношении Вольдемара В., которого подозревают в том, что с января 2020 по март 2023 года он осуществлял продажу компонентов дронов российским компаниям. Зафиксировано как минимум 26 таких сделок.

По оценке следствия, продаваемые подозреваемым компоненты были предназначены для сборки беспилотных летательных аппаратов модели "Орлан-10". Эти дроны активно используются российской армией во время конфликта с Украиной.

Официальные поставки таких деталей российским производителям были запрещены из-за санкций, наложенных Европейским союзом на Россию после начала полномасштабного вторжения.

Согласно данным прокуратуры, Вольдемар В. является управляющим директором двух немецких компаний, специализирующихся на продаже электронных компонентов. Общая стоимость нелегально поставленных в Россию запчастей превышает 700 тысяч евро. На данный момент подозреваемый находится под стражей.