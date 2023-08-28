Омбудсмен встретилась с задержанными армянскими футболистами

Официальный представитель по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева вместе с членами Национальной превентивной группы (НПГ) провели новое посещение для оценки обстоятельств содержания и обращения с задержанными в административном порядке лицами, а также для обеспечения их прав.

Согласно информации, предоставленной представителями Офиса омбудсмена, в ходе этой проверки были также предприняты встречи с тремя армянскими футболистами - Аленом Саргсяном, Вахе Ховсепяном и Левоном Григоряном, которые были задержаны на пункте пропуска "Лачин" и приговорены к 10 дням административного ареста.

Во время конфиденциальных бесед было изучено состояние обеспечения прав посещенных лиц в соответствии с международным и национальным законодательством и заслушаны их обращения. Проведен также осмотр условий содержания в их камерах и установлено, что эти условия соответствуют требуемым стандартам.

Задержанные лица выразили удовлетворение отношением к ним, качеством питания и медико-психологической помощью. В рамках посещения им также была предоставлена возможность связаться по телефону со своими близкими.

Лицам, находящимся под административным арестом, детально объяснили их права, а также рассказали о полномочиях омбудсмена Азербайджана. Они получили информацию о доступе к колл-центру "916", предоставляемому омбудсменом, и ознакомились с законодательством и международными документами в области прав человека на своем родном языке.