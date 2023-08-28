14 погибших от болезни в ключевом для поставок в Украину городе НАТО

В результате вспышки легионеллеза в польском городе Жешув, расположенном вблизи границы с Украиной, скончались 14 человек, болезнь выявлена более чем у 150 жителей региона. Возбудитель заболевания обнаружен в водопроводной воде, сообщает BBC.

Правительственные органы пытаются установить источник попадания бактерии в водопроводную систему города Жешув и его окрестностей.

Уполномоченный по информационной безопасности Польши Станислав Зарын заявил, что на данный момент нет никаких данных, указывающих на возможность диверсии.

Легионеллез - это острое инфекционное заболевание. Болезнь сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Бактерия может активно размножаться в системах водоснабжения и кондиционирования воздуха.