Европейский суд отклонил обращение Армении по делу Вагифа Хачатряна

Европейский суд отклонил обращение Армении в отношении Вагифа Хачатряна, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности. Об этом сообщил полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров.

Он добавил, что это уже четвертое обращение Армении, отклоненное за этот месяц.

Напомним, Вагиф Хачатрян проходит обвиняемым по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана. Преступление было совершено армянскими НВФ в декабре 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.