Бразилия обсудит с США расширение числа постоянных членов Совбеза ООН

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о планах обсудить с президентом США Джо Байденом возможные реформы Совета Безопасности ООН, сообщает агентство Reuters.

По словам Лулы, «Совет должен отражать современные геополитические условия, а не те, что были в 1940-х годах».

Он выступает за включение в число постоянных членов СБ таких стран, как Бразилия, Индия, Германия, Япония и ЮАР.