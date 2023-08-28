Жители обстрелянного Климово пришли в ярость из-за отсутствия укрытий

В своем телеграм-канале глава администрации Климовского района Александр Исаев призвал местных жителей немедленно искать укрытия. Один из жителей выразил недовольство в комментариях в социальных сетях, отметив, что сирены начали звучать только после начала обстрела. Другие жители жаловались на то, что они вообще не слышали тревожный сигнал. Многие жители выразили недоумение относительно упомянутых Исаевым укрытий.

Позже комментарии, содержащие критику, были удалены из канала Исаева. Вместо этого появилось новое сообщение, в котором глава пояснил, что под укрытиями имел в виду подвалы и цокольные этажи зданий жителей.

Брянский поселок попал под сильный обстрел «Градами» днем 29 августа. По данным губернатора Александра Богомаза, есть погибшие и раненые.