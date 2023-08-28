В Грузии хотят запретить выдавать ВНЖ гражданам России

В грузинский парламент поступило предложение о запрете выдачи видов на жительство (ВНЖ) гражданам России. Законопроект о приостановке выдачи ВНЖ российским гражданам до конца 2024 года был представлен депутатом Романом Гоциридзе, который представляет оппозиционную группу "Еврооптимисты", сообщает "Эхо Кавказа".

Депутат отметил, что с началом вооруженного конфликта с Украиной многие россияне начали активно переезжать в Грузию и покупать здесь недвижимость с целью получения ВНЖ. Это привело к росту цен на недвижимость и созданию трудностей для местных жителей при приобретении или аренде квартир.

Гоциридзе отметил: «В связи со сложной социально-экономической ситуацией, в Грузии в последнее время наблюдается массовый отток грузинских граждан, в ответ на это в страну въезжает большое количество российских граждан».

В соответствии с действующим законодательством Грузии, при инвестициях или покупке недвижимости на сумму размером $300 тысяч, предоставляется право на получение пятилетнего ВНЖ в Грузии. По истечении этого срока можно подавать на получение постоянного ВНЖ. При инвестировании $100 тысяч предоставляется годовой ВНЖ.

Согласно Гоциридзе, за полтора года войны российские граждане купили в Грузии 10 тысяч квартир.