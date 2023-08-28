Армянские сепаратисты атаковали российских миротворцев видео; обновлено 21:54
Военнослужащий РМК, который подвергся агрессии со стороны сепаратистов, является фотографом пресс-службы миротворцев. Его хорошо знают местные, сообщили армянские телеграм-каналы.
Утверждается, что данные кадры специально распространяются каналами, подконтрольными премьеру Армении Николу Пашиняну и Западу, с целью дискредитации российских миротворцев.
*** 21:28
Армянские сепаратисты атаковали российских миротворцев. Видео с нападением на российских миротворцев распространили армянские Telegram-каналы.
На видеозаписи сепаратисты требуют у российских миротворцев предъявить документы, так как посчитали, что один из них якобы азербайджанец.