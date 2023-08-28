Обстановка на украинском фронте остается стабильной и без значительных изменений, об этом сообщается в сводке украинского Генштаба.

Согласно лаконичной сводке Генштаба, за последние полсуток не было зафиксировано существенных изменений на фронтах. В частности, указывается на обстрелы артиллерией и минометами населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Первомайское и Кисловка с севера, северо-востока и востока от Купянска, что означает сохранение контроля Вооруженных Сил Украины (ВСУ) над этими территориями.

На южном фронте, где украинская армия продвигается вперед, сообщается о российском авиаударе в районе населенного пункта Вербово. Это подтверждает информацию из различных источников о нападении на этот населенный пункт.

В районе Мелитополя украинские войска вступили в схватку с российскими силами и пытаются расширить свою позицию на восток, в направлении Вербово.