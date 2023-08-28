США объявили об очередном пакете помощи Украине Список
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил об очередном пакете помощи Украине на четверть миллиарда долларов. Это следует из сообщения на сайте Госдепартамента.
Как говорится в заявлении Энтони Блинкена, в пакет вошли:
- ракеты «воздух-воздух» AIM-9M
- ракеты для HIMARS
- артиллерийские снаряды
- противотанковые комплексы Javelin с ракетами
- 3 млн патронов
- техника для разминирования и расчистки заграждений
Напоним, всего с начала конфликта США выделили Украине военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.
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