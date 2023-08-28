Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник объявил об очередном пакете помощи Украине на четверть миллиарда долларов. Это следует из сообщения на сайте Госдепартамента.

Как говорится в заявлении Энтони Блинкена, в пакет вошли:

ракеты «воздух-воздух» AIM-9M

ракеты для HIMARS

артиллерийские снаряды

противотанковые комплексы Javelin с ракетами

3 млн патронов

техника для разминирования и расчистки заграждений

Напоним, всего с начала конфликта США выделили Украине военную помощь на сумму свыше 43 миллиардов долларов.