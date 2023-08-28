Сколько школ было разрушено в Украине

Более 1300 школ в Украине были полностью разрушены с начала войны в Украине, говорится в докладе ЮНИСЕФ.

Многие образовательные учреждения пострадали от обстрелов, а также вынуждены были закрыться в целях обеспечения безопасности. В связи с продолжительными обстрелами жилых районов на протяжении 18 месяцев только треть учащихся имеет возможность очно посещать занятия в школах.

«Ракетные атаки по украинским школам не ослабевают, в результате чего дети глубоко встревожены и лишены безопасных мест для обучения. Из-за этого украинские дети не только с трудом продолжают обучение, но и с трудом вспоминают то, что выучили, когда их школы еще полностью функционировали», — говорит Регина де Доминицис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

Исследование, проведенное Фондом, показало тревожные тенденции в образовательном процессе: 57% украинских учителей отметили ухудшение владения учениками украинским языком, 45% — снижение навыков в математике, 52% — уровня владения иностранными языками.