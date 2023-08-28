Россияне оказались в ловушке ВСУ

Российские военные находятся в ловушке на Бахмутском направлении. Они не могут выйти из Бахмута и полноценно передвигаться по городу. Как передают украинские СМИ, с таким заявлением выступила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Анна Маляр также отметила, что враг пытается отвлечь украинские силы от Бахмута на других направлениях. Несмотря на это, украинские военные успешно продвигаются на южном фланге Бахмутского направления, захватывая господствующие высоты.

Замминистра также подчеркнула, что ситуация в регионах Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области также развивается динамично, и украинские силы понемногу продвигаются вперед, достигая успехов в боевых действиях.

Маляр отметила, что Купянское и Лиманское направления являются эпицентрами боевых действий, где противник пытается отвлечь украинские силы и продвинуться на этих участках фронта.

В целом ситуация на разных направлениях остается динамичной и продолжает развиваться в пользу украинских военных, утверждает замминистра обороны.