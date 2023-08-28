В Китае утвердили новые карты: присвоили части России и Индии

В понедельник Министерство природных ресурсов КНР выпустило новую карту. На ней часть территорий России и спорных территорий с Индией была отмечена как входящая в состав Китая, сообщает ТАСС.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

В частности, на опубликованной карте Большой Уссурийский остров, расположенный на реке Амур, указан как самая восточная точка страны.

Сообщается, что в связи с указанной публикацией российские СМИ направили запрос в МИД России.

Помимо Большого Уссурийского «Картографический сервис стандартных карт» отнес к территориям Китая индийский штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин.

Индийский МИД уже выразил протест.

«Сегодня мы по дипломатическим каналам выразили решительный протест китайской стороне по поводу так называемой стандартной карты Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии», — сообщил представитель МИДа.