Канада отправляет на армяно-азербайджанскую границу конную полицию и открывает посольство в Ереване

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:00

После победы Азербайджана в 44-дневной войне геополитическая ситуация на Южном Кавказе продолжает меняться. Как известно, Индия, еще три года назад практически не имевшая связей с нашим регионом, теперь пытается сформировать отношения стратегического партнерства с Ереваном. Таким образом, с одной стороны, будет заполнена пустота в плане геополитического влияния, вызванная ослаблением позиций России в Армении, а с другой – создан противовес окрепшему альянсу Азербайджана, Пакистана и Турции. И вот результат: благодаря подписанным в прошлом году контрактам на сотни миллионов долларов Нью-Дели можно считать основным поставщиком вооружения Армении.

Как сообщалось ранее, поставка индийского оружия уже идет через Иран. В то же время Нью-Дели строит планы по расширению двустороннего экономического сотрудничества с Ереваном. В Индии не скрывают, что такая политика является ответом на расширение военно-политического союза Пакистана с Турцией и Азербайджаном. Попытки Армении отвернуться от России и искать новых союзников и сильных покровителей привлекают не только Индию, но и еще одну находящуюся вдали от региона страну – Канаду. Западные источники сообщают, что Канада решила усилить свое дипломатическое влияние на Южном Кавказе за счет контактов с армянской стороной. Ожидается, что Канада в следующем месяце откроет свое посольство в Ереване, в связи с чем министр иностранных дел Мелани Жоли планирует посетить Армению. Канада также является первой из тройки стран, присоединившихся к миссии ЕС по наблюдению за армянской границей (EUMA). Как сообщалось ранее, Оттава отправит в составе EUMA своих наблюдателей для проведения мониторинга. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что эти наблюдатели будут набраны из Королевской конной полиции.

Интерес к Еревану продиктован как внутренней, так и внешней политикой Оттавы. Eurasianet.org пишет, что интерес Канады к Южному Кавказу может быть связан с продолжающейся дипломатической борьбой с Турцией. Через несколько дней после саммита НАТО в Литве Канада объявила о присоединении к миссии Евросоюза в Армении. В ходе саммита между Канадой и Турцией состоялись двусторонние переговоры, на которых обсуждалось снятие введенного в 2021 году эмбарго на экспорт из Канады оборонных технологий в эту страну. Данное эмбарго было введено на фоне устроенного армянской диаспорой скандала по поводу установки оптических систем канадского производства на боевых беспилотных самолетах Bayraktar TB2. На саммите НАТО Турция потребовала отмены эмбарго на поставку вооружения в обмен на снятие своего вето на вступление Швеции в альянс. В результате Крис Килфорд, бывший военный атташе Канады в Турции, заявил, что ожидает возобновления экспорта оптических систем в эту страну. «Я думаю, что эмбарго будет снято, но при этом будет установлен определенный экспортный контроль», — сказал он. Похоже, Канада надеется на то, что, присоединившись к миссии ЕС по наблюдению за армянской границей, она сможет застраховаться от любых потенциальных политических последствий отмены эмбарго. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо не хочет создавать осложнений для НАТО, сохраняя эмбарго, но оно также не хочет отталкивать небольшую, но влиятельную внутреннюю группу - армянскую диаспору страны. «Здесь правительство, возможно, взвешивает внутренний ущерб, который может быть нанесен отменой эмбарго», — сказал Килфорд, имея в виду негативную ответную реакцию со стороны диаспоры.

Основная причина расширения сотрудничества Канады с Арменией, по словам Килфорда, заключается в том, чтобы оказать большее влияние на будущие события, включая возможную нормализацию отношений между Арменией и ее тюркскими соседями. Следующие федеральные выборы в Канаде состоятся не раньше 2025 года, но популярность Либеральной партии Трюдо падает, и правительству предстоит тяжелая борьба за сохранение власти. Канадские СМИ сообщают, что близкая соратница Трюдо, министр иностранных дел Мелани Жоли, пытается заручиться поддержкой армянской диаспоры. 20 августа состоялась ее встреча с представителями Канадского армянского национального комитета, на которой обсуждались вопросы «облегчения положения карабахских армян». Жоли также выступила на ежегодном фестивале армянской диаспоры, проходившем в Монреале 18-20 августа, где заявила, что Канада будет играть активную роль в решении проблем, связанных с карабахскими армянами. «Армяне столкнулись с реальной угрозой в «Арцахе», - заявила Жоли перед армянской аудиторией, намекнув тем самым, что ее правительство будет активно вмешиваться в происходящие на Южном Кавказе процессы. Канадским армянам, безусловно, понравилось использование министром в своем выступлении названия, данного армянами части азербайджанских территорий. Однако известно, как жестко реагирует Азербайджан на подобные заявления. На днях, когда министр иностранных дел Бельгии в угоду армянам выступила с подобной речью в Ереване, а затем отправилась в Баку, до ее сведения довели, что ее встреча с президентом Ильхамом Алиевым отменена, потому что президент Азербайджана не желает встречаться с гостем, демонстрирующим проармянские симпатии.

В этой связи попытки министра иностранных дел Канады завоевать поддержку армян за счет испорченных отношений с Азербайджаном серьезно ударят по отношениям нашей страны с Канадой. Западным политикам необходимо понять, что для того чтобы завоевать позитивный имидж в регионе, недостаточно установления хороших отношений лишь с Арменией. И в особенности это значимо, если у Канады имеются какие-то планы по участию в нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном. Согласно последней информации, министр иностранных дел Канады встретилась со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в рамках Стратегического форума, проходящего в словенском городе Блед. На встрече прошли обсуждения вокруг так называемой «блокады карабахских армян». В рамках этого форума Мелани Жоли также встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, и одной из тем обсуждения стал Карабах. Стоит отметить, что Канада никогда не считалась независимым геополитическим игроком в мировой политике. По этому поводу газета Toronto Star пишет, что «путеводной звездой» внешнего курса Канады являются США, и если Вашингтон попросит Оттаву присоединиться к различным антироссийским или антикитайским инициативам, то так оно и будет. С этой точки зрения планы Канады закрепить свое влияние на Южном Кавказе, войдя в регион через Армению, безусловно, соответствуют коллективной политике Запада, прежде всего США, в отношении России.