Индийская миссия нашла на Луне серу и металлы фото
Индийский луноход «Прагьян» в рамках миссии «Чандраян-3» обнаружил на Южном полюсе Луны следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома. Об этом сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований (ISRO).
В настоящий момент продолжаются поиски водорода, добавили в организации.
Ранее индийский луноход «Прагьян», доставленный на Луну посадочным модулем миссии «Чандраян-3», показал новые снимки с поверхности Луны.
Изображения, опубликованные в соцсети X (Twitter) Индийской организации космических исследований, были получены с помощью навигационных камер, расположенных в передней части станции.