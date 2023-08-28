Лейла Абдуллаева ответила критикам Азербайджана во Франции

В связи с антиазербайджанской кампанией, проводимой группой французских политиков, парламентариев и региональных представителей, посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева опубликовала открытое письмо.

В письме, распространенном в социальных сетях посольства, обращается внимание на стремление определенных лиц, находящихся под влиянием армянской диаспоры во Франции, исказить образ Азербайджана.

Ссылаясь на французского философа Жан-Жака Руссо, Абдуллаева подчеркивает, что реальность имеет свои границы, в то время как мир грез не знает ограничений. Однако границы реальности в регионе определяются международным правом, а согласно международному праву Карабах является суверенной территорией Азербайджана.



Документ также отмечает, что Азербайджан освободил свои территории, ранее оккупированные Арменией, в течение 30 лет, и сейчас активно проводит восстановительные работы.

Также в письме подчеркивается инициатива Азербайджана по нормализации отношений с Арменией.

Абдуллаева подчеркнула, что заявления французских представителей нарушают международное право и лишь воодушевляют армянских сепаратистов.

В заключение посольство Азербайджана выразило надежду, что указанные французские политики будут придерживаться принципов международного права и поддержат мирное урегулирование, примирение и нормализацию отношений.