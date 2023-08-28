Израиль и Турцию объединит газопровод?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание межминистерской группе исследовать возможность создания подводного газопровода из крупнейшего морского месторождения Израиля, известного как "Левиафан", к Турции, информирует i24.

По плану газ будет направляться в страны Южной Европы транзитом через Турцию с целью уменьшить зависимость европейских государств от российского топлива.

Предлагаемый проект призван связать ключевой турецко-европейский трубопровод с богатыми запасами газа в Израиле и соседних регионах, таких как Египет и ОАЭ.

Инициатива направлена на создание жизнеспособной альтернативной системы поставок газа в Европу.

Решение о создании группы было принято на совещании, на котором присутствовали премьер-министр вместе с министром энергетики Исраэлем Кацем, министром финансов Бецалелем Смотричем и главой Совета национальной безопасности Цахи Ханегби.