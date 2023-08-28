Главный советник Эрдогана провел встречу с делегацией США

Главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч встретился в Президентском комплексе со специальным координатором президента США по вопросам глобальной инфраструктуры и энергетической безопасности Амосом Дж. Хохштейном, послом США в Анкаре Джеффом Флейком и сопровождающей их делегацией. Об этом сообщается на странице советника в Х (бывший Twitter).

Кылыч отметил, что в ходе встречи они обсудили отношения и региональные вопросы между двумя странами, а также вопросы энергетики и инфраструктуры.