Псков атакуют дроны: повреждены четыре самолета Ил-76 обновлено 01:50; видео
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре военных самолета Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ил-76 - это советский и российский транспортный самолет средней и большой грузоподъемности, разработанный конструкторским бюро Ильюшина. Этот самолет широко используется в военных и гражданских целях. Ил-76 предназначен для перевозки грузов, включая технику, снаряжение и пассажиров, на средние и большие расстояния.
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Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой черный дым, сообщает Mash.
К месту атаки БПЛА в Пскове стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее, сообщают российские Telegram-каналы.
Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены. Как передает ТАСС, об этом сообщили авиационные службы.
Губернатор Псковской области сообщил, что Минобороны РФ в аэропорту Пскова отражает атаку беспилотников.
Согласно информации губернатора, жертв в результате атаки беспилотников на аэропорт Пскова нет.
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По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало порядка 20 беспилотников, атака началась в 23:40 по местному времени, сообщает Telegram-канал BRIEF.
Источники BRIEF отмечают, что военные пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия.
По предварительным данным, 2 самолета получили повреждения во время атаки на аэродром в Пскове. Однако официальных подтверждений данной информации нет.
Характер повреждений также уточняется. При этом налет беспилотников продолжается, отмечает Baza. На месте работает ПВО.
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В Пскове в районе аэропорта прогремели взрывы, после чего начался пожар. Информацию об этом передают российские Telegram-каналы.
На кадрах, которыми делятся местные жители, виден пожар. Некоторые очевидцы сообщают, что слышали взрывы и автоматную очередь в районе аэропорта.
Власти пока не комментировали ситуацию.
Telegram-каналы уточняют, что аэродром Кресты — это аэродром совместного базирования как гражданских, так и военных самолетов.