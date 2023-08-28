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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре военных самолета Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ил-76 - это советский и российский транспортный самолет средней и большой грузоподъемности, разработанный конструкторским бюро Ильюшина. Этот самолет широко используется в военных и гражданских целях. Ил-76 предназначен для перевозки грузов, включая технику, снаряжение и пассажиров, на средние и большие расстояния.

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Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой черный дым, сообщает Mash. К месту атаки БПЛА в Пскове стягиваются экстренные службы. О пострадавших к настоящему моменту ничего неизвестно, официальные власти пока не прокомментировали произошедшее, сообщают российские Telegram-каналы. Полеты самолетов над Псковом и областью ограничены. Как передает ТАСС, об этом сообщили авиационные службы. Губернатор Псковской области сообщил, что Минобороны РФ в аэропорту Пскова отражает атаку беспилотников. Согласно информации губернатора, жертв в результате атаки беспилотников на аэропорт Пскова нет.

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По предварительным данным, в атаке на псковский аэропорт участвовало порядка 20 беспилотников, атака началась в 23:40 по местному времени, сообщает Telegram-канал BRIEF. Источники BRIEF отмечают, что военные пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия. По предварительным данным, 2 самолета получили повреждения во время атаки на аэродром в Пскове. Однако официальных подтверждений данной информации нет. Характер повреждений также уточняется. При этом налет беспилотников продолжается, отмечает Baza. На месте работает ПВО.