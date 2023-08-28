Омбудсмен ответила на манипуляции армянских СМИ

На предыдущих конфиденциальных встречах с Аленом Саргсяном, Вахе Ховсепяном и Левоном Григоряном, которые были задержаны на пограничном пункте "Лачин" и отправлены под арест на 10 суток, омбудсмен изучила соблюдение их прав в соответствии с международным и национальным законодательством, выслушала их обращения. Был также проведен осмотр условий содержания в их камерах и места прогулки. Было установлено, что условия соответствуют стандартам.

Задержанные подчеркнули свою удовлетворенность условиями содержания, обращением, питанием и медико-психологической помощью. В ходе визита им был предоставлен телефонный разговор с членами семьи. Эти факты служат ярким примером гуманной политики, осуществляемой Азербайджанским государством, отмечает омбудсмен.

В сообщении Сабины Алиевой указывается, что армянские сайты, акцентируя внимание на травме на руке принятого во время посещения А.Саргсяна, не учитывают тот факт, что травма была получена в феврале этого года во время работ вместе с отцом в частном семейном хозяйстве, о чем Саргсян лично признался.

В сообщении отмечается, что Армения продолжает политику азербайджанофобии, создавая атмосферу нетерпимости путем тиражирования ложной информации.

Сабина Алиева призвала соответствующие международные организации принять необходимые меры для предотвращения политики, противоречащей основополагающим принципам прав человека.