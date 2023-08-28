В еще одной африканской стране переворот

После официального объявления о переизбрании президента Габона Али Бонго группа военных выступила в эфире национального телевидения. Заявление от имени габонской армии в радиоэфире зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. Военные заявили об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов. Кроме того, объявлено о закрытии границ. Как передает AFP, о перевороте объявили представители разных силовых структур, в том числе преторианской гвардии, национальной армии и полиции. Они подчеркнули, что Габон не отказывается от своих международных обязательств. В столице Габона Либревиле были слышны автоматные очереди.

Ранее 64-летний президент Али Бонго Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал на выборах 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%. Оппозиция обвинила президента в нарушениях на выборах, ее лидер объявил о своей победе. Семья президента правит страной уже 56 лет — предыдущим главой государства с 1967 года был его отец Омар Бонго.

Голосование прошло при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего государства, приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием.