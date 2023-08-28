Пассажиры не смогли вылететь из Баку в Тбилиси

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в Тбилиси со вчерашнего дня, были задержаны рейсы J2-9237 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» и J2-9225 Buta Airways, входящей в состав AZAL, по маршруту Баку - Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

После улучшения погодных условий в грузинской столице пассажиры обоих рейсов вылетели в Тбилиси.

По правилам авиакомпании пассажирам задержанных рейсов были предоставлены необходимые удобства, включая напитки и питание.