Сильнейшее с весны нападение: Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками

Войска РФ в ночь на 30 августа запустили по Киеву ракеты и дроны-камикадзе. «Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Противник провел массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет», — сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

Вначале город с разных направлений атаковали дроны, затем по Киеву был нанесен удар ракетами воздушного базирования, написал Попко в телеграме.

В Шевченковском районе погибли два человека — охранники предприятия, 26 и 36 лет, на территорию которого упали обломки ракеты. Еще три человека ранены, двое их них госпитализированы, сообщил Попко.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о двоих погибших в результате обстрела и двоих госпитализированных. Кличко также написал, что из-за падения обломков ракет загорелось здание магазина в Дарницком районе.

ГСЧС Украины сообщает, что на территории Киевской области из-за ракетного удара повреждены несколько жилых домов, в некоторых из них возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.

Отметим, что Украина в ночь на 30 августа атаковала беспилотниками шесть регионов России и Севастополь. В частности, под ударами оказались Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская и Московская области. Один из наиболее мощных ударов пришелся на аэропорт в Пскове, куда, по данным телеграм-канала Baza, прилетело десять дронов. После атаки, как сообщило МЧС, загорелись четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Рейсы в аэропорту отменили до 31 августа для проверки и восстановления взлетно-посадочной полосы.