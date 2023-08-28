При поддержке AzerGold: альпинист Исрафил Ашурлы и ветеран Полад Рзаев покорили Эльбрус

При поддержке Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold и Федерации альпинизма Азербайджана известный азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы и участник Отечественной войны Полад Рзаев, потерявший обе ноги в боях за освобождение от оккупации Джебраильского и Губадлинского районов, совершили восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 м).

Исрафил Ашурлы и Полад Рзаев, покорившие высоту в сложных горных условиях, подняли на вершине государственный флаг Азербайджанской Республики и корпоративный флаг ЗАО AzerGold.

ЗАО AzerGold в рамках сотрудничества с Федерацией альпинизма Азербайджана оказывает поддержку развитию и повышению популярности этого вида спорта в стране. Так, в мае текущего года по случаю 100-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников ЗАО AzerGold и его дочерней компании ООО Daşkəsən Dəmir Filiz совершили восхождение на носящий имя Великого Лидера Пик Гейдара - вершину высотой 3 751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта.

ЗАО AzerGold, уделяющее особое внимание деятельности в рамках социальной ответственности, оказывает поддержку развитию в Азербайджане альпинизма, волейбола, конного спорта. Также Общество реализует успешные проекты по созданию соответствующей инфраструктуры для различных командных видов спорта, в том числе мини-футбола, волейбола и баскетбола, повышению популярности этих видов спорта среди подростков и молодежи в Дашкесанском районе, где ЗАО осуществляет добычу и производственную деятельность.