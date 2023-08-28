Новая атака беспилотников на Брянск

Два беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске, но были сбиты силами ПВО, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано», — написал в своем телеграм-канале Богомаз, добавив, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого еще один беспилотник пытался атаковать Брянск. Один из них сбили над Советским районом города. «В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание», — сообщил губернатор.

Одновременно с этим пришло сообщение о взрыве в здании следственного комитета в Брянске. «По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнили в Брянской городской администрации.

Ранее этой ночью в Брянске сбили три беспилотника самолетного типа.