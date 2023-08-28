Закир Гасанов в Турции
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера совершил рабочую поездку в Турцию.
В ходе визита Гасанов примет участие в ряде мероприятий по случаю 30 августа - Дня победы Турции.
В рамках визита также запланировано участие министра в выпускных церемониях, проводимых в учебных заведениях специального назначения, подведомственных университету национальной обороны Турции.
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