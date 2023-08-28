Россияне не хотят умирать в Украине

Как отмечается в сводке, 25 августа военный суд приговорил двух российских солдат к лишению свободы на срок не менее двух лет колонии за отказ подчиниться приказу вернуться на фронт в Украине. Издание «Медиазона» сообщило, что Россия осуждает около 100 солдат в неделю за отказ воевать.

«Если эта тенденция сохранится, ежегодно будет вынесено около 5200 обвинительных приговоров за отказ воевать», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, высокий уровень обвинительных приговоров свидетельствует о низком моральном состоянии в российской армии и нежелании некоторых воевать. Отказ воевать, вероятно, отражает недостаток подготовки, мотивации и ситуации высокого стресса, с которыми российские войска сталкиваются на всей линии украинского фронта.

Хотя некоторые солдаты отказались воевать, а уровень истощения армии остается высоким, Россия, скорее всего, компенсирует их потери, отправив на передовую массу плохо обученных солдат.

«После частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала свой подход к ведению войны, используя чистую массу для наступательных и оборонительных операций», - отмечается в сообщении.