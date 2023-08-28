Reuters сообщает, что об этом заявил представитель CENIPA, бразильского Центра исследований и предотвращения авиационных происшествий. Он отметил, что такие расследования проводятся в соответствии с международными правилами при крушениях самолетов.

Россия проинформировала бразильское федеральное агентство, занимающееся предотвращением авиационных происшествий, что она «пока что» не будет проводить международное расследование крушения самолета Embraer бразильского производства, в результате которого погиб владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Пригожин, два его заместителя в ЧВК «Вагнер» и четыре телохранителя были среди 10 человек, которые погибли на прошлой неделе в результате крушения самолета Embraer Legacy 600, направлявшегося из Москвы в Санкт-Петербург.

Бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных происшествий в интересах повышения безопасности полетов заявил о готовности присоединиться к российскому расследованию причин катастрофы в соответствии с международными правилами. Российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не обязано было соглашаться с предложением от CENIPA, но некоторые бывшие сотрудники Росавиации заявили о желательности положительного ответа в связи с тем, что Запад подозревает, что за крушением Embraer Legacy 600 стоит Кремль.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), рейс из Москвы с в Санкт-Петербург является внутренним, поэтому он не подпадает под действие международных правил, известных как Приложение 13.

«Они не обязаны [принимать предложение], им только рекомендуется это сделать», — сказал Reuters глава CENIPA бригадный генерал авиации Марсело Морено, комментируя ситуацию. «Если они скажут, что откроют расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать в удаленном режиме», - добавил Морено.

В CENIPA сообщили о получении во вторник ответа от российского Межгосударственного авиационного комитета, в котором говорится, что в Москве пока не будут проводить расследование в соответствии с Приложением 13.

CENIPA и производитель самолетов, компания Embraer хотят предотвратить несчастные случаи в будущем. Однако в данном случае они столкнулись с проблемами в получении информации от следствия из-за санкций в отношении России и нежелания Москвы допускать сторонних наблюдателей. Около 802 региональных самолетов Embraer вместимостью от 37 до 50 мест, построенных на той же платформе, что и корпоративный самолет Legacy 600, находятся сейчас в эксплуатации по всему миру, что подчеркивает интерес Бразилии к исследованию. В Embraer от комментариев отказались

Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, известной также как Чикагская конвенция 1944 года, является эффективной формой международного авиационного сотрудничества, которое редко оспаривается. Благодаря тому, что Приложение 13 не предусматривает определения виновников крушений самолетов, после его установления в международной авиации значительно возросла безопасность.