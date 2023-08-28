Министр культуры принял граждан в Товузе

Министр культуры Адиль Керимли накануне принял граждан в Товузском районе. В приеме, состоявшемся в Доме культуры имени Низами, приняли участие граждане Товузского, Акстафинского, Газахского, Шамкирского и Кедабекского районов.

На встрече, проведенной с участием ответственных сотрудников Министерства культуры, были заслушаны обращения граждан на различные темы. Обращения в основном касались трудоустройства, предложений по состоянию исторических памятников, решения возникающих проблем и других вопросов.

Выслушав граждан в индивидуальном порядке, министр дал указания изучить все обращения и решить озвученные вопросы в соответствии с требованиями законодательства.