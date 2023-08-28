Украина хочет ударить «Нептуном» по Москве

Москве и некоторым объектам внутри России, которые Украина не может поразить оружием, переданным западными партнерами, грозит удар украинской модифицированной ракетой, пишут зарубежные СМИ, ссылаясь на сведения представителя Минобороны Украины.

Как отмечается, Украина модифицировала противокорабельную ракету "Нептун" - теперь ее можно использовать в качестве боеприпаса класса "земля-земля".

По словам источника, именно такую ракету применили украинские войска 23 августа для того, чтобы поразить зенитно-ракетный комплекс С-400 в Крыму.

"Есть планы в конечном итоге нанести удар по Москве и другим объектам внутри России с помощью "Нептуна", - отмечается в материале.