Транспортные средства и контейнеры, используемые для перевозки пищевой продукции нужно содержать санитарно-гигиенически чистыми и в рабочем состоянии. Они не должны иметь посторонних запахов и должны обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения. В случае загрязнения необходимо принять меры по очистке и дезинфекции. Об этом говорится в приложении №2 к «Правилам о гигиенических требованиях к пищевой продукции», утвержденным соответствующим решением Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно документу, для перевозки продуктов питания используется только специальный транспорт, оборудованный для этих целей. Транспортные операции должны осуществляться в условиях, полностью обеспечивающих защиту качества и безопасности пищевой продукции для потребителей.

Грузовые отсеки транспортных средств не должны использоваться для перевозки продуктов и предметов, кроме пищевых продуктов. Если транспортные средства, контейнеры или мешки для перевозки пищевых продуктов используются для перевозки других пищевых продуктов или для одновременной перевозки различных пищевых продуктов, транспортные средства должны тщательно очищаться между погрузками, чтобы избежать риска загрязнения.

При перевозке различных пищевых продуктов одними и теми же средствами транспорта, тарой или мешками не допускается контакт различных продуктов друг с другом, загрязнение пищевой продукции и изменение ее органолептических свойств. При этом тара, используемая для перевозки пищевой продукции, должна обеспечивать транспортировку при соответствующей температуре, влажности и других необходимых микроклиматических условиях, а также контроль температуры и влажности. Скоропортящиеся продукты следует перевозить только в специальной изотермической таре и оборудовании со специальным температурным режимом.